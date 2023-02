Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Dumei de Stat ruse, Viaceslav Volodin, a criticat vehement, pe Telegram, „cel mai josnic act” din partea Ucrainei - dorința Kievului de a anula sarbatoarea de 9 mai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat joi o rezolutie care marcheaza un an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, condamna ferm agresiunea Moscovei si reitereaza solidaritatea neclintita cu poporul si conducerea Ucrainei, indica un comunicat al PE

- Sportivii rusi ar trebui sa adopte o pozitie publica impotriva razboiului din Ucraina daca doresc sa li se permita sa participe la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, a declarat, luni, primarul orasului Kiev si fost campion mondial la box, Vitali Kliciko. „Sportivii rusi si belarusi nu pot participa…

- Fortele ruse si-au intensificat atacurile in dimineata zilei de vineri impotriva regiunii Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, unde se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, aflata inca de la inceputul invaziei sub controlul Rusiei, care controleaza in prezent o parte a regiunii omonime, relateaza…

- Fortele ruse si-au intensificat atacurile in dimineata zilei de vineri impotriva regiunii Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, unde se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, aflata inca de la inceputul invaziei sub controlul Rusiei, care controleaza in prezent o parte a regiunii omonime, relateaza…

- Schema constituie o reintroducere a unei masuri pe care Comisia a aprobat-o initial in septembrie 2022 (SA.103626) si care a expirat la 31 decembrie 2022. In cadrul schemei, sprijinul public poate fi acordat sub forma de: (i) garantii de stat pentru noile imprumuturi acordate si (ii) subventii directe.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat o propunere a unui plan de pace a miliardarului american Elon Musk vizand sa puna capat Razboiului rus in Ucraina si l-a invitat in Ucraina devastata de acest razboi, dupa ce acesta a provocat o controversa pe Twitter, in octombrie, prin aceasta propunere…

- O linie speciala de comunicații intre conducerile militare ale Statelor Unite și Rusiei a fost folosita o singura data de la inceputul razboiului din Ucraina, a dezvaluit un oficial american pentru Reuters.