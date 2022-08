Eurobarometru. Care este categoria profesională pe care românii o cred cea mai coruptă Medicii sunt mai corupți decat politicienii și polițiștii in țara noastra, arata ultimele date ale eurobarometrului care masoara percepția de corupție. Cele mai mici procente in randul corupților au fost inregistrate la angajații din instituțiile de asigurari sociale și de asistența sociala, dar și la profesori. Romanii cred ca angajații din sistemul medical sunt pe […] The post Eurobarometru. Care este categoria profesionala pe care romanii o cred cea mai corupta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

