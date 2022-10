Eurobarometru: 84% dintre români consideră că preţurile la energie reprezintă o problemă gravă Marea majoritate a romanilor, 84% dintre romani considera ca preturile la energie reprezinta o problema grava, reiese dintr-un sondaj Eurobarometru, realizat in perioada mai-iunie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Eurobarometru: 84%… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE: 84%…

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de cehi au protestat miercuri la Praga impotriva modului in care guvernul gestioneaza preturile in crestere la energie care i-au lovit la buzunare intr-un moment in care iarna se apropie, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- "Moldovagaz" a cerut Agentiei Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) permisiunea de a majora cu 31,5% tarifele interne la gazele achizitionate de la Gazprom, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Dan C[rbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a spus, joi, dupa ședința dExecutivului, ca la acest moment sunt luate toate avizele pentru promulgarea OUG pe energie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta prețurile plafonate la energie electrica și gaze naturale pe care Guvernul le va introduce joi, in ședința de Executiv, prin Ordonanța de Urgența. Noua schema de facturare se va aplica pana pe 31 august 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul ar urma sa se intruneasca in sedinta joi pentru a discuta modificarea elementelor de referinta pentru compensarea preturilor la energie. Aceasta ședința de Guvern vine in contextul unor tensiuni majore intre PSD și PNL atat din cauza compensarii prețurilor la energie, dar și din cauza posibilelor…

- Premierul Nicolae Ciuca a participat, miercuri, la ședința tehnica pe marginea situației prețurilor la energie, reuniune in care s-a discutat despre identificarea soluțiilor pentru protejarea consumatorilor casnici, potrivit unui comunicat al Guvernului. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Criza energetica zguduie puternic continentul. Preturile la energie din Europa s-au dublat in doua luni, marind riscul adancirii in bratele unei recesiuni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …