- Moneda europeana, care a intrat in circulatie in ianuarie 2002, a valorat miercuri, pentru o perioada scurta de timp, mai putin de un dolar, o situatie nemaiintalnita in ultimii aproape 20 de ani, transmite Reuters. Rationalizarea gazelor si o posibila recesiune sunt principalele motive pentru care…

- Moneda euro a coborat miercuri, pentru scurt timp, sub pragul simbolic de un dolar, o situatie fara precedent dupa luna decembrie 2002, afectata de politica Fed de majorare agresiva a dobanzilor si ingrijorarile cu privire la riscul de recesiune in zona euro, transmite Reuters.

- Moneda euro a ajuns marti la paritate cu dolarul american, pentru prima data in ultimii 20 de ani, afectata de riscul intreruperii livrarilor de gaze rusesti pentru economia europeana, transmite AFP.

- Investitorii privilegiaza bancnota verde, o valoare de refugiu, care s-a apreciat cu 14% de la inceputul acestui an si care s-a schimbat, pentru scurt timp la valoarea unui euro, catre ora 9.50 GMT (12.50, ora Romaniei), atingand un varf din decembrie 2020.

- Moneda euro a scazut vineri sub nivelul de 1,01 dolari, cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani. Exista patru consecințele concrete ale declinului valorii monedei unice europene, conform unei analize realizata de AFP și citata de Agerpres.

- Știm cu toții faptul ca banii vechi sunt acum printre cele mai uzuale cautari in mediul online, astfel ca acum a sosit momentul sa cauți bine prin sertare și sa vezi daca ai și tu moneda care a ajuns sa coste 100.000 de lei. O sa te imbogațești mai repede decat te așteptai!

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca inflatia este ‘doar un factor’ si are incredere ca Guvernul a luat si va lua in continuare masurile care se impun, mentionand ca problema nu este romaneasca, ci una globala, informeaza AGERPRES . „Inflatia este doar un factor si, ca sa incep cu un raspuns…

- Poate sunteți curioși cat costa o moneda de 100 lei din 1922, așa ca noi va prezentam prețul care valoreaza cat o mașina de lux. Persoanele care sunt pasionate de obiectele vechi și de colecționarea lor se vor putea bucura de caștiguri uriașe daca vor scoate la licitație monedele vechi.