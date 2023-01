Euro va expune pe deplin sărăcia muncitorilor din Croația (presă) Faptul ca Croația a introdus moneda euro și a intrat in zona euro nu inseamna ca salariul sau mediu va ajunge automat din urma media zonei, scrie presa croata. Ar fi ideal, pentru ca, in prezent, salariul mediu net in Croația este de 866 de euro, ceea ce inseamna doar 37% din media zonei euro, de 2.333 de euro. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Terenul arabil din Romania, mai scump decat cel din Franța: Cu cat s-a majorat prețul mediu al unui hectar Terenul arabil din Romania, mai scump decat cel din Franța: Cu cat s-a majorat prețul mediu al unui hectar Pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Uniunea Europeana in anul 2021 varia intre…

- STATISTICI… Abonat la locul I in topul judetelor cu cea mai ridicata rata a somajului (6,3%), Vasluiul nu reuseste sa creasca nici in privinta mediilor salariale. Potrivit unui studiu realizat de eJobs, judetul se afla la coada acestui clasament, alaturi de Gorj, Mehediniti, Bacau si Ialomita. Media…

- Aflam din presa straina. Cancelarul Austriei Karl Nehammer (OVP) s-a intalnit vineri la Atena cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis și președintele Romaniei Klaus Iohannis, informeaza publicația austriaca vienna.at . Cancelaria Federala a declarat pentru APA ca principalele probleme discutate cu omologul…

- Presedintia ceha a Consiliului UE a pregatit doua proiecte de decizie privind acceptarea de noi state membre UE in Schengen, unul pentru Croatia si celalalt pentru Bulgaria si Romania, transmite agenția croata de presa HINA. Aceasta deschide calea pentru Croatia sa intre singura in spatiul Schengen.…

- Castigul salarial mediu net pe economie s-a situat la 4.003 de lei in luna septembrie, in crestere cu 70 lei (1,8%), fața de luna precedenta. Cele mai mari salarii sunt in industria fabricarii produselor de cocserie si cea a prelucrarii titeiului (16.085 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante…

- Cat este salariul mediu net in Alba și cele mai mari scumpiri. Care este situația șomajului in județ Salariul mediu net in județul Alba a fost de 3.435 lei, rata șomajului a ajuns la 2,8%, mai mare fața de media pe țara, iar prețurile de consum au crescut cu 1,3%, potrivit celor mai recente situații…

- Care a fost salariul mediu net, in Alba, in iulie 2022: Numarul de angajați, in creștere Care a fost salariul mediu net, in Alba, in iulie 2022: Numarul de angajați, in creștere Efectivul de salariati inregistrat in judetul Alba la sfarsitul lunii iulie 2022 a fost de 98153 persoane (1,8% din total…

- In luna august 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.348 lei, cu 57 lei (-0,9%) mai mic decat in luna iulie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 3.933 lei, in scadere cu 42 lei (-1,1%) fața de luna iulie 2022, anunța INS, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…