- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a prefațat, intr-un interviu acordat FRF TV, duelurile primei reprezentative din luna iunie, din preliminariile EURO 2024 . Selecționerul a explicat ca nu si-a propus un numar de puncte in cele doua partide, insa isi doreste ca…

- Selecționerul naționalei din Kosovo, Alain Giresse (70 de ani), a anunțat lotul pe care l-a convocat pentru meciurile cu Romania și Belarus din aceasta luna, din preliminariile Campionatului European din Germania, din 2024. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la ora 21:45. meciul va fi liveTEXT…

- Portarul Universitații Cluj, Andrei Gorcea, a fost convocat in lotul preliminar pentru Campionatul European U-21. Reunirea lotului este programata astazi la București, unde jucatorii se vor antrena pana pe 5 iunie, apoi vor pleca in Italia pentru un stagiu de pregatire de 7 zile. Lotul final pentru…

- Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a fost la Romania U21 - Portugalia U21 0-2, meci amical disputat in Ghencea. Mara a remarcat diferența de calitate dintre jucatorii celor doua echipe și spera ca elevii lui Emil Sandoi sa joace mai bine la Campionatul European din vara. VIDEO. Concluziile…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Emil Sandoi, a declarat ca spera ca formatia sa sa se ridice la nivelul Portugaliei si Germaniei, finalistele Campionatului European de tineret din 2021, in cele doua partide amicale pe care le va disputa vineri si marti. „Suntem in fata a doua…

- Surprizele lui Edi Iordanescu, inainte de primele meciuri din preliminariile EURO 2024, nu au intarziat sa apara. Selecționerul a convocat in premiera doi jucatori, anume Adrian Șut și Alexandru Dobre, de la FCSB, respectiv Famalicao. Andorra – Romania va fi primul meci al „tricolorilor”, din preliminariile…

- Uniunea Teatrala din Romania a anunțat lista nominalizarilor pentru premiile din acest an. Din pacate, niciun spectacol aradean nu a atras suficient de mult atenția... The post Niciun spectacol aradean printre nominalizarile Premiilor UNITER. Este nominalizat, in schimb, Claudiu Groza – selecționerul…

- Surse din FRF susțin ca selecționerul Edi Iordanescu a vorbit cu Ianis Hagi și i-a explicat ca deocamdata nu considera ca este pregatit sa ajute naționala. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide ale „tricolorilor” in aceste…