- Cu un egal in ultimul meci din grupa, Romania se clasa pe locul trei. Echipa nationala Under 19 a Romaniei a pierdut toate meciurile din grupa A a Campionatului Europan din Slovacia, ratand prezenta la barajul pentru accederea la Campionatul Mondial Under 20.Dupa 1 2 cu Italia si Franta, in primele…

- Nationala de fotbal Under 19 a Romaniei sustine, vineri, 24 iunie, de la ora 18.30, pe stadionul „Antona Malatinskeho” din Trnava, partida cu Slovacia, ultima din grupele Campionatului European U19 din Slovacia.Pentru tricolori, cel mai important meci de la actuala editie a EURO U19. Dupa doua meciuri…

- Naționala sub 19 ani a Romaniei a pierdut la limita, scor 1-2, partidele cu Franța și Italia, insa „tricolorii” raman cu șanse la locul trei in grupa A, care inseamna calificarea in play-off-ul pentru Campionatul Mondial U20 de anul viitor. O remiza sau o victorie cu Slovacia, țara gazda a Campionatului…

- Romania U19 a pierdut primele doua partide din grupa A a Campionatului European, contra Franței și Italiei, ambele cu 1-2, dar pastreaza șanse reale pentru calificarea la Campionatul Mondial U20 de anul viitor. Slovacia U19 – Romania U19, meciul decisiv din grupa A, se joaca vineri, 24 iunie, de la…

- Slovacia U19 și Italia U19 se intalnesc de la ora 18:30 in runda secunda a grupei A de la Euro 2020. Rezultatul va influența calculele calificarii Romaniei U19 la Campionatul Mondial U20 din Indonezia. Romania U19 intalnește Franța U19 de la ora 21:00. Meciul e liveTEXT AICI și televizat pe TVR 1;Slovacia…

- Naționala de fotbal a Romaniei cu jucatori sub 19 ani face parte din grupa A a Campionatului European, impreuna cu Slovacia, Italia și Franța. Grupa B este alcatuita din: Anglia, Israel, Austria și Serbia. Turneul final are loc in Slovacia, in perioada 18 iunie – 1 iulie, iar meciurile inaugurale se…

- Romania a fost repartizata, joi, in grupa A la turneul final al Campionatului European de Fotbal, rezervat jucatorilor sub 19 ani, alaturi de Italia, Franța și Slovacia, gazda competiției. In grupa B vor evolua Anglia, Israel, Austria și caștigatoarea grupei a 6-a din turul de Elita, in care vor evolua,…

- Nationala under 19 a Romaniei, pregatita de Adrian Vasai, va evolua in grupa cu Slovacia, Italia si Franta la EURO 2022, turneu care se va desfasura in Slovacia, 18 iunie – 1 iulie, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc joi, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…