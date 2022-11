Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul american a scazut miercuri, investitorii așteptand decizia de politica monetara a Rezervei Federale americane, pe fondul speculațiilor ca aceasta ar putea indica o incetinire a viitoarelor creșteri de rate, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Prețurile petrolului au scazut vineri, 21 octombrie, pe masura ce optimismul cu privire la o posibila creștere a cererii de energie in China s-a estompat. Piața cintarește și temerile de inflație puternica, relateaza de RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Contractele futures pe petrol Brent au scazut…

- Dolarul a pierdut teren fața de lira sterlina, marți, la finalul tranzacțiilor europene, dupa ce un indicator privind inflația din SUA pentru un an a fost mai mic decat in luna precedenta, potrivit AFP.

- Lira sterlina a crescut puternic, joi, in tranzactiile volatile, in conditiile in care dolarul american a scazut fata de principalele valute, investitorii fiind calmati de cumpararea de catre Banca Angliei de obligatiuni pe termen lung, pentru a stabiliza piata, transmite Reuters. Lira sterlina…

- Rusia intentioneaza sa foloseasca rubla digitala in tranzactiile bilaterale cu China, pentru a reduce dominatia SUA pe piata financiara globala, a declarat luni Anatoli Aksakov, seful comisiei financiare din Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, transmite Reuters, scrie news.ro.…

- Dolarul american a ajuns miercuri la 4,9764 de la 4,9303, valoare inregistrata marti, ceea ce inseamna o crestere de 0,0461. Dolarul a atins miercuri un nou maxim al ultimelor doua decenii, in condițiile in care comentariile președintelui rus Vladimir Putin au agitat piețele inainte de o noua probabila…

- Dolarul a batut pasul pe loc marți, dupa ce a cazut de la un maxim al ultimelor doua decenii fața de principalele valute, in timp ce euro s-a aratat revigorat, scrie Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Preturile petrolului au scazut joi cu aproximativ 2 dolari pe baril din cauza comertului volatil, investitorii pregatindu-se pentru posibila revenire pe pietele globale a exporturilor de petrol iraniene si din cauza temerilor ca cresterea ratelor dobanzilor in SUA ar slabi cererea de combustibil,…