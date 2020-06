Un nou record mondial a fost stabilit de o romanca la aceasta data?

Noul record mondial al Iolandei Balas a fost de 1,85 m la saritura in inaltime. In anul 1961, romanca a stabilit un nou record, de 1,91 m, ramas neegalat ani la rand.Intr o zi de 6 iunie, in 1960, atleta Iolanda Balas a stabilit un nou record mondial la saritura in… [citeste mai departe]