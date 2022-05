Stiri pe aceeasi tema

- Compania de logistica DP World marcheaza lansarea terminalului intermodal din Aiud, județul Alba. Intreaga investiție este estimata in jurul sumei de 15 milioane de dolari. Prin acest proiect, compania iși dorește sa transforme modul in care se transporta marfa din Romania in toata lumea. Terminalul…

- Cheltuielile militare globale au depașit 2.000 de miliarde de dolari pentru prima data in 2021, al șaptelea an in care totalul a crescut, arata un raport al Institutului Internațional de Cercetare a Pacii din Stockholm. Instituția vorbește de o creștere semnificativa pentru Rusia. Cheltuielile militare…

- Rusia a amenintat in mod direct ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina, conform unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak la televiziunea de stat.

- Pretul barilului de petrol pe piata Brent a depasit pentru scurt timp, in cursul noptii, nivelul de 139 de dolari, apropiindu-se de recordul absolut inregistrat in 2008, conform BBC. Citește și: Programul „Noua Casa” 2022 a devenit operațional La scurt timp dupa inceperea tranzactiilor electronice pe…

- Prinsi intre CES 2022 si MWC 2022 nu prea ne asteptam sa vedem lansari de monitoare flagship, dar iata ca Dell ne ofera asa ceva astazi. E vorba despre monitoare cu panou IPS, dar nu oricare, ci o prima generatie de „IPS Black„. Acestea dubleaza rata de contrast de 1000:1 clasica pentru IPS-uri la 2000:1.…