Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei a cotat, vineri, euro la 4,9783 lei, un nou record pentru piața valutara din Romania. Moneda europeana inregistreaza un avans fața de ieri, cand era 4,9731 lei. Dolarul american este cotat la 4,6091 lei, iar lira sterlina la 5,7298 lei. Moneda unica europeana a atins și joi…

- Soferii ar spune - asa s-o tot tineti la noile preturi ale carburantilor. La acest inceput de saptamana, Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a anuntat preturi mai mici la combustibil.

- In perioada 1-5 iunie, bugetarii și alte categorii de angajați, in funcție de decizia firmelor, vor avea trei zile libere in timpul saptamanii, la care se adauga cele doua din weekend. Joi, 1 iunie, este Ziua Copilului. Duminica, 4 iunie, sunt Rusaliile. Prin decizie guvernamentala, ziua de vineri,…

- La finalul lunii martie 2023, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,22 miliarde de euro, cu peste un miliard de euro mai mult decat la final de februarie, a transmis luni Banca Naționala. Rezerva de aur valora peste 6 miliarde de euro.

- In ziua de duminica, 26 martie, polițiștii Biroului Poliție Autostrazi – Autostrada A1 București-Ramnicu Valcea au desfașurat o acțiune, pe Autostrada A1, pentru creșterea gradului de siguranța rutiera pe acest sector de drum. Acțiunea a vizat depistarea conducatorilor auto care nu respecta regimul…

- The Weeknd a devenit, oficial, cel mai popular artist de pe intreaga planeta! Cantarețul a stabilit, la varsta de 33 de ani, doua noi titluri de record mondial. El are, in prezent, cei mai mulți ascultatori pe luna pe Spotify, și anume cifra se arata undeva la aproximativ 111,4 milioane.

- Cristiano Ronaldo (38 de ani), capitanul Portugaliei și golgheterul all-time al naționalelor (118), va juca maine meciul 197 in tricoul roș-verde, devenind cel mai selecționat fotbalist al lumii. Lusitanii vor intalni Liechtenstein la Lisabona, in prima partida a preliminariilor Euro 2024. Inca de la…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri la 7% pe an, de la 7,02% pe an, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).