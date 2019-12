Euro se apropie de nivelul record. Aurul e la cea mai mare valoare din ultimele 3 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Euro revine pe trend ascendent in a patra sedinta a acestei saptamani, iar lira continua si ea sa se aprecieze. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7764 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa miercuri. Dolarul american, cotat…

- Euro a facut un mic pas in spate fata de moneda nationala, in timp ce dolarul creste. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7781 de lei/unitate, mai putin cu 0.01% fata de joi. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,3425 de lei/unitate, cu 0,07% mai mult…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7765 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de valoarea atinsa luni. Joi, euro a urcat la 4.7808 lei, fiind a patra zi consecutiv in care euro a atins un nou nivel record in raport cu leul. Vineri, euro a scazut la 4.7729…

- Euro si dolarul se opresc din avant si fac un pas in spate la sfarsit de saptamana, fata de moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7667 de lei/unitate, o usoara scadere, dupa ce joi a fost 4,7669 de lei. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7626 lei/euro, in crestere cu 0,18% fata de valoarea atinsa marti. Acesta este cel mai ridicat nivel din 21 mai pana in prezent. Totodata, lira sterlina a ajuns la cea mai mare valoare din 7 mai pana…

- Euro incepe saptamana in crestere, in timp ce dolarul scade usor in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4,7550 de lei/unitate, o crestere de 0,01% fata de sedinta anterioara. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,2600…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7569 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa vineri. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,2784 lei la 4,2876 lei. In…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7479 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa luni. Lira sterlina a scazut de la 5,3220 lei la 5,2922 lei. Acesta este cel mai scazut nivel din 10 septembrie, cand a fost 5,2816 lei. Dolarul…