Euro scade foarte aproape de 4,62 lei, la cel mai scazut nivel din ultimele opt luni

Moneda nationala s-a apreciat, joi, in raport cu euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6217 lei, in scadere cu 0,03 bani (-0,08%) fata de valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6255 lei. Astfel euro a ajuns la cel mai mic nivel din 19 decembrie 2017, când a fost 4,6210 lei/euro. În acelaşi timp, leul s-a depreciat faţă de dolarul american, cursul anunţat fiind de 3,9799 lei, mai mult cu 1,89 bani (+0,48%) faţă de anunţul de miercuri, de 3,9610 lei pentru moneda americană. Francul…