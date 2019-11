Euro s-a scumpit notabil: Cursul valutar BNM pentru 1 noiembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Euro s-a scumpit cu 7 bani de joi pana vineri, la cursul oficial, dupa ce in ziua anterioara se ieftinise cu 5 bani. Prețul dolarului a crescut cu 4 bani. Leul moldovenesc marcheaza astfel un nou episod de depreciere fața de principalele valute de referința.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7563 lei/euro, in crestere cu 0,07% fata de valoarea atinsa joi. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut si el, fiind cotat la 4,2784 lei, cu 0,18 %…

- Valoarea monedei europene isi mentine pozitia in raport cu leul moldovenesc.Banca Naționala a stabilit pentru astazi un curs de 19 lei si 39 de bani pentru un euro.Cursul dolarului american este de 17 lei și 59 de bani.

- Leul moldovenesc s-a depreciat din nou in raport cu principalele valute de referința la acest sfarșit de saptamana. Excepție face dolarul american, care s-a ieftinit cu 4 bani fața de ziua de joi. Euro, dimpotriva, s-a scumpit cu 4 bani.

- La sfarșit de saptamana, leul moldovenesc inregistreaza o tendința de depreciere in raport cu principalele valute de referința. Excepție face dolarul american, care, dimpotriva, s-a scumpit nesemnificativ, cu mai puțin de un ban, in ultimele 24 de ore.

- Curs valutar BNR. Cat costa astazi, 24 septembrie 2019, euro și dolarul. Afla cursul de referința anunțat de Banca Naționala Romana pentru principalele monede internaționale-euro, dolar, lira și franc, dar și cursul valutar oferit de banci.

- Prețul dolarului a scazut cu 3 bani de marți pana miercuri la cursul oficial, in timp ce cotația euro a urcat cu aproape un ban. De la sfarșitul lunii august, leul are o tendința de apreciere in raport cu principalele valute de referința.

- Curs valutar BNR. Cat costa astazi, 12 septembrie 2019, euro și dolarul. Afla cursul de referința anunțat de Banca Naționala Romana pentru principalele monede internaționale-euro, dolar, lira și franc, dar și cursul valutar oferit de banci.