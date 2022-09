Stiri pe aceeasi tema

- Euro a scazut pentru prima data in ultimele doua decenii sub 0,99 dolari, asta dupa ce Rusia a inchis o conducta importanta de gaz catre Europa. motiv pentru care a sporit posibilitatea unei crize majore in economiile europene. Compania de stat Gazprom a marturisit ca suspendarea a avut loc in urma…

- Euro a scazut sub 99 de cenți pentru prima data in aproape doua decenii, in timp ce lira sterlina a fost in corzi luni, pe fondul opririi furnizarii de gaze de catre Rusia pe conducta sa principala catre Europa, scrie Reuters.

- Livrarile de gaze din Rusia prin gazoductul Nord Stream se intrerup incepand de miercuri, 1 septembrie, pentru o perioada de trei zile, motivul invocat fiind necesitatea unor operațiuni de mentenanța neprevazute. Europenii incep sa se ingrijoreze in fața riscului unor noi reduceri ale cantitaților de…

- Dolarul american este mai scump in raport cu leul comparativ cu moneda europeana, in conditiile in care cursul afisat marti de banca centrala a indicat 4,9225 lei pentru un dolar, fata de 4,8851 de lei pentru un euro. Aprecierea dolarului ar putea putea determina cresterea facturilor la carburanti,…

- Moneda euro a coborat din nou marti sub pragul simbolic de un dolar, atingand un minimum al ultimelor doua decenii, din cauza temerilor ca socul energiei va mentine inflatia ridicata si va spori sansele unei recesiuni in Europa, transmite Reuters.

- Rusia si-a vazut veniturile din exporturile de gaze scazand cu 40% in iunie in termeni lunari, evidentiind impactul pe care reducerile aplicate recent de Gazprom livrarilor de gaze catre Europa il are asupra visteriei Moscovei, potrivit Intellinews.

- Marti, euro s-a prabusit la minimul ultimelor doua decenii, in conditiile in care ultima crestere a preturilor la gazele europene a sporit ingrijorarile legate de o recesiune, in timp ce dolarul nu a putut fi oprit, deoarece randamentele titlurilor de stat americane au inregistrat o revenire.

- Rusia castiga mai putin din exporturile sale de petrol, chiar daca livrarile pe mare au atins cel mai ridicat nivel din ultimele sase saptamani, din cauza discounturilor masive pe care trebuie sa le ofere Moscova cumparatorilor din Asia pentru a achizitiona petrolul respins de Europa, ceea ce are…