Euro s-a intepenit la 4,78 lei Cresterea plasamentelor in monedele de la marginea zonei euro a permis leului sa se aprecieze. Cursul euro a scazut de la 4,7794 la 4,7791 lei, intr-o sedinta in care transferurile s-au realizat intre 4,777 si 4,782 lei, cele de la ora 14:00 fiind efectuate la 4,779 lei. La casele de schimb valutar ale bancilor comerciale, euro continua sa se vanda la peste 4,8 lei. OTP Bank continua sa practice cel mai ridicat curs la vanzare, de 4,8540 lei. Ea era urmata de BCR cu 4,8530 lei si de ING cu 4,8463 lei, conform datelor prezentate de o platforma specializata. Media dolarului american a coborat de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

