Anunțul BCE Ponderea euro in detinerile de valuta a scazut in 2023 in detrimentul dolarului si yenului, iar noi scaderi sunt posibile de fiecare data cand Rusia reuseste sa-si reduca rezerve de euro, se arata intr-un raport publicat de Banca Centrala Europeana, transmite agenția Reuters , citata de Agerpres. De la inceputul deceniului, ponderea euro in rezervele valutare este in declin, iar de mult timp BCE a sustinut ca UE trebuie sa faca progrese cu integrarea financiara daca vrea sa inverseze tendinta. Conform BCE, ponderea euro in rezervele valutare a scazut cu un punct procentual anul trecut,…