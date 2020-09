Vești deloc bune pentru romanii cu rate la banci. Moneda unica europeana și-a continuat creșterea in raport cu leul, atingand, in aceasta a treia zi a saptamanii, o noua valoare record. Banca Naționala a Romaniei (BNR) a cotat miercuri euro la 4,8590 lei, valoare in creștere cu 0, 45 de bani fața de cea anunțata […]