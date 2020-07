Apelul disperat al unei mame: Fiti alaturi de Vladimir!

Am primit la redactie un apel din partea Asociatiei "Salveaza o inima", care relateaza povestea impresionanta a lui Vladimir Cobasnian, un baietel de trei ani, cu un diagnostic nemilos: neuroblastom.Cand am aflat povestea lui Vladimir Cobasnian, ne am gandit cu totii: cum e posibil ca un copilas… [citeste mai departe]