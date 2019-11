Euro, la un nou maxim istoric. Curs valutar BNR 18 noiembrie 2019 Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7729 lei/euro, in crestere cu 0,13% fata de valoarea atinsa vineri. Vineri, moneda europeana scazuse la 4.7667 lei. Precedentul record in fața leului a fost atins joi, 14 noiembrie 2019, la cursul BNR: 4,7669 lei. Bancile comerciale au anunțat cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,79 lei si 4,84 lei. Curs BNR 18.11.2019

RON 1 AED 1.1750 -0.0017 1 AUD 2.9383 +0.0070 1 BGN 2.4404 +0.0032 1 BRL 1.0285 -0.0017 1 CAD 3.2645 +0.0024 1 CHF 4.3586 -0.0099 1 CNY 0.6152 -0.0012 1 CZK 0.1864… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net Curs BNR 18.11.2019RON 1 AED 1.1750 -0.0017 1 AUD 2.9383 +0.0070 1 BGN 2.4404 +0.0032 1 BRL 1.0285 -0.0017 1 CAD 3.2645 +0.0024 1 CHF 4.3586 -0.0099 1 CNY 0.6152 -0.0012 1 CZK 0.1864…

Stiri pe aceeasi tema

- CURS VALUTAR. Leul s-a depreciat luni cu 0,62 bani (0,13%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,7729 lei/euro. CURS...

- Euro a atins cea mai mare cotație din istorie fața de leu, cu un curs anunțat azi de Banca Naționala a Romaniei (BNR) de 4,7729 lei. Precedentul record fusese stabilit pe 14 noiembrie, cand a fost cotat la 4,7669 lei. Leul s-a intarit insa in fața dolarului american, dar și al francului elvețian. Iata…

- Leul s-a depreciat luni cu 0,62 bani (0,13%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,7729 lei/euro. BNR a cotat vineri...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7729 lei/euro, in crestere cu 0,13% fata de valoarea atinsa vineri. Vineri, moneda europeana scazuse la 4.7667 lei. Curs BNR 18.11.2019RON 1 AED 1.1750 -0.0017 1 AUD 2.9383 +0.0070 1 BGN 2.4404 +0.0032 1 BRL 1.0285…

- Leul s-a depreciat joi cu 0,34 bani (0,07%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4.7669...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7626 lei/euro, in crestere cu 0,18% fata de valoarea atinsa marti. Acesta este cel mai ridicat nivel din 21 mai pana in prezent. Totodata, lira sterlina a ajuns la cea mai mare valoare din 7 mai pana in prezent. Marti, euro…

- CURS BNR 28 august. Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 1,86 (0,89%), pana la o cotatie de 211,5392 lei, de la 209,6761 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei, fiind din nou o valoare...

- Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 1,86 (0,89%), pana la o cotatie de 211,5392 lei, de la 209,6761 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei (BNR), fiind din nou o valoare record. Cresterea...