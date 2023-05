Stiri pe aceeasi tema

- Euro inregistreaza joi un nou record de crestere pentru a doua zi consecutiv, iar moneda nationala scade, atat in raport cu euro, cat si cu dolarul. Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4.9731 lei, in creștere fața de ieri cand a fost 4.9610 lei. Astfel, euro…

- Regele Charles al III-lea va deveni, in 6 Mai, la Londra, al 40-lea monarh incoronat in Abația Westminster. Ultima incoronare a avut loc in Marea Britanie in 2 iunie 1953, cea a Reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii.

- Compania eToro, platforma de investiții cu active multiple ce permite oamenilor sa iși dezvolte cunoștințele și sa-și creasca veniturile ca parte a unei comunitați globale de investitori de succes, a analizat ultimele evenimente din lumea criptomonedelor. Simon Peters, analistul platformei, a urmarit…

- Cladirea Operei Nationale Bucuresti, monument de arhitectura datand din 1953, a strans sub cupola sa, in 70 de ani de existenta, milioane de emotii ale miilor de spectatori. Ample lucrari de renovare au fost intreprinse in perioada august 2013 ndash; octombrie 2014 de catre compania bucuresteana Aedificia…

- Romania are in cont 6,3 miliarde din PNRR și urmeaza sa intre și alte sume in condițiile in care exista contracte de 11,9 miliarde de euro. In plus, din mai incepe accesarea bugetului pentru politica de coeziune, de 46 miliarde de euro. Romania nu va mai avea niciodata atația bani, a spus ministrul…

- „Draga prietene, te rog sa accepți sincere felicitari. Rusia apreciaza foarte mult contribuția dumneavoastra personala la consolidarea legaturilor (…) și a cooperarii strategice dintre națiunile noastre”, a spus Putin intr-o declarație publicata de Kremlin și citata de AFP. Xi Jinping a obtinut vineri…

- Rafael Nadal s-a accidentat la Roland Garros și a fost nevoit sa renunțe la numeroase turnee importante in primele luni ale anului. Aceste retrageri aduc cu ele și finalul unui record istoric al marelui campion iberic.

- Dezbatere BVB-AAF Industria locala a fondurilor de investiții a avut, in 2022, un parcurs in trend cu celelalte țari din regiune, in ciuda contextului internațional dominat de o inflație record și creșteri semnificative de dobanzi, efecte directe ale conflictului declanșat de Rusia in Ucraina. Chiar…