- Fostul lider al PNL, Valeriu Stoica, susține ca premierul Florin Cițu este ”terminat ca premier”, in urma acestei crize politice. Stoica arata faptul ca s-au comis cinci greșeli uriașe in guvernare, asta deși actuala coaliție a beneficiat de o conjuctura politica favorabila, cu toate parghiile puterii…

- Fara indoiala, criza politica majora de la București va avea efecte și in teritoriu. Nu doar asupra modului de raspuns al autoritaților din județe la valul al patrulea al pandemiei de Coronavirus ori la valul de nemulțumiri ale populației legate de creșterea prețurilor și, mai nou, de facturile uriașe…

- CRIZA politica din Romania: Florin Cițu cheama toate partidele la consultari privind independența energetica a țarii CRIZA politica din Romania: Florin Cițu cheama toate partidele la consultari privind independența energetica a țarii Premierul Florin Citu a anuntat duminica, la Baia Mare, ca intentioneaza…

- Cițu: „dobanzile mici sunt, mai degraba, motivul deprecierii leului și nu criza politica”. EURO a atins astazi un MAXIM ISTORIC Cițu: „dobanzile mici sunt, mai degraba, motivul deprecierii leului și nu criza politica”. EURO a atins astazi un MAXIM ISTORIC Euro a atins astazi un nou maxim istoric in…

- Criza politica in Rominia. Coalitia de guvernare de la Bucuresti este la un pas de destramare, transmite Noi.md cu referire la publika.md. Tensiunile latente dintre PNL si USR-PLUS, doua dintre partidele majoritatii parlamentare, s-au acutizat miercuri seara, cind premierul Florin Cițu l-a demis pe…

- Criza politica in Romania. Coalitia de guvernare de la Bucuresti este la un pas de destramare. Tensiunile latente dintre PNL si USR PLUS, doua dintre partidele majoritatii parlamentare, s-au acutizat miercuri seara, cand premierul Florin Cițu l-a demis pe ministrul Justiției,

- "Austeritatea nu a dus la rezultate bune dupa criza economica din 2008" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Austeritatea nu a dus la rezultate bune dupa criza economica din 2008 și nu este o soluție nici pentru a depași greutațile generate de pandemie, a declarat presedintele Klaus Iohannis.…

- Probabilitatea ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa majoreze rata dobanzii de politica monetara inca de la sfarsitul acestui an este in crestere, dar aceasta decizie depinde in primul rand de contextul international si in al doilea rand de evolutia sectorului inflationist, este de parere Andrei…