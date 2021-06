Stiri pe aceeasi tema

- EURO LA INDIGO. Brazilianul Eric de Oliveira a avut ceva de munca pana sa reușeasca o execuție asemanatoare celei prin care Patrick Schick a uluit planeta, in Scoția - Cehia 0-2. Vezi mai jos videoul realizat de Eric in cadrul proiectului „Euro la Indigo”, inițiat de GSP, și inscrie-te in superconcurs!…

- EURO LA INDIGO. Brazilianul Eric de Oliveira l-a imitat perfect pe Andriy Yarmolenko, care a mercat spectaculos in Olanda - Ucraina 3-2, in cadrul proiectului „Euro la Indigo”, inițiat de GSP. Vezi mai jos videoul realizat de Eric și inscrie-te in superconcurs! Nu uita, „Euro la indigo" are și super-premii!…

- EURO LA INDIGO. Al doilea gol al lui Romelu Lukaku din meciul Belgia - Rusia 3-0 a fost replicat de brazilianul Eric de Oliveira in cadrul proiectului „Euro la Indigo”, inițiat de GSP. Vezi mai jos videoul lui Eric și inscrie-te in superconcurs! Nu uita, "Euro la indigo" are și super-premii! Poți caștiga…

- EURO LA INDIGO. Lorenzo Insigne a marcat un gol spectaculos in Italia - Turcia 3-0, iar Eric de Oliveira l-a imitat azi, in proiectul „Euro la Indigo”, inițiat de GSP. Vezi mai jos videoul lui Eric și inscrie-te in superconcurs! Nu uita, "Euro la indigo" are și super-premii! Poți caștiga o consola PS5,…

- Gazzetta dello Sport a scris, joi, ca antrenorul Massimiliano Allegri va reveni la conducerea tehnica a echipei Juventus Torino, in locul lui Andrea Pirlo, potrivit news.ro. In varsta de 53 de ani, Allegri revine dupa doi ani pe banca Batranei Doamne, dupa Maurizzio Sarrii, care a condus echipa…

- Premierul Mario Draghi a transmis ca primele restricții vor fi ridicate pe data de 26 aprilie. Vestea a fost primita cu brațele deschise de catre patronii de restaurante și cafenele."Prioritate vor avea activitațile la exterior, de exemplu restaurantele vor putea redeschide pentru mesele de pranz și…

- Dupa ce a spus "pas" turneelor de la Doha, Dubai și a anunțat ca nu va juca pentru România în meciul de FedCup contra Italiei, Simona Halep a renunțat și la turneul de categorie WTA 500 de la Stuttgart.​Cu doar câteva zile în urma, Simona a reînceput antrenamentele…

- ”Din pacate, chiar daca s-au suplimentat locurile la ATI de care spune Ministerul Sanatații, in Camerele de garda sunt pacienți care așteapta sa fie preluați. Aceasta suplimentare se va epuiza rapid. Incepusem al treilea val cu peste 1.000 de pacienți, iar doar ieri au fost in București peste 1.700…