Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru a laudat prestația lui Kevin De Bruyne (29 de ani), din Danemarca - Belgia, scor 1-2, de la Euro 2020. Belgia s-a chinuit serios cu Danemarca, in al doilea meci al grupei C, de la Euro 2020. A fost condusa la pauza, dar intrarea lui De Bruyne a schimbat radical desfașurarea partidei.…

- EURO LA INDIGO. Robert Nița (44 de ani) a refacut cu ceva dificultate golul inscris de Aleksei Miranchuk in meciul dintre Finlanda și Rusia, scor 0-1. Vezi mai jos videoul realizat de Nița in cadrul proiectului „Euro la Indigo”, inițiat de GSP, și inscrie-te in superconcurs! Nu uita, „Euro la indigo"…

- Markku Kanerva, selectionerul nationalei de fotbal a Finlandei, a afirmat ca echipa sa, invinsa de Rusia cu 1-0 la EURO 2020, merita cel putin un punct in acest meci, informeaza AFP. "Suntem deceptionati. Am jucat acest meci cu ideea de a-l castiga, dar am esuat. A fost insa si o decizie VAR la inceputul…

- Austriacul Michael Gregoritsch a marcat, duminica seara, 13 iunie, pe Arena Naționala golul 700 din istoria turneelor finale ale Campionatului Europeande fotbal, a anunțat UEFA. Meciul Austria – Macedonia de Nord, scor 3-1, a fost primul meci de la Euro 2020 gazduit de Romania. DID YOU KNOW?????????…

- EURO LA INDIGO. Romelu Lukaku a marcat un gol spectaculos in Belgia - Rusia 3-0, iar Eric de Oliveira l-a imitat azi, in proiectul „Euro la Indigo”, inițiat de GSP. Vezi mai jos videoul lui Eric și inscrie-te in superconcurs!

- EURO LA INDIGO. Al doilea gol al lui Romelu Lukaku din meciul Belgia - Rusia 3-0 a fost replicat de brazilianul Eric de Oliveira in cadrul proiectului „Euro la Indigo”, inițiat de GSP. Vezi mai jos videoul lui Eric și inscrie-te in superconcurs! Nu uita, "Euro la indigo" are și super-premii! Poți caștiga…

- EURO LA INDIGO. Lorenzo Insigne a marcat un gol spectaculos in Italia - Turcia 3-0, iar Eric de Oliveira l-a imitat azi, in proiectul „Euro la Indigo”, inițiat de GSP. Vezi mai jos videoul lui Eric și inscrie-te in superconcurs! Nu uita, "Euro la indigo" are și super-premii! Poți caștiga o consola PS5,…

- ​Formatia Panathinaikos, antrenata de Ladislau Boloni, a remizat, duminica, în deplasare, scor 0-0, cu echipa PAOK, în play-off-ul campionatului Greciei.Panathinaikos ocupa locul 5 în clasament, cu 51 de puncte, în timp ce PAOK este pe 2, cu 58 de puncte.Tot duminica,…