- Trei dintre cele mai sarace tari din Uniunea Europeana (Bulgaria, Romania si Croatia) planuiesc aderarea la zona euro, pentru a ramane aproape de nucleul UE si a putea atrage mai multe fonduri de investitii, relateaza Bloomberg.

- Centralele nucleare din UE au generat, in 2016, peste un sfert din energie produsa pe continent, cele mai mari facilitații fiind deținute de Franța. Potrivit Eurostat, în 2016, reactoarele nucleare erau în funcţiune în jumătate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv…

- Comisia Europeana a propus un buget in care sunt alocate fonduri pentru sprijinirea celor 6 țari europene care și-au propus in calendar adoptarea monedei unice: Romania, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Polonia și Suedia. Astfel, ”Programul de sprijin pentru reforme al Uniunii Europene” va beneficia de un…

- Produsul Intern Brut (PIB), ajustat sezonier a crescut cu 0,4% atat in zona euro, cat si in statele membre din Uniunea Europeana (UE28), in primul trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, potrivit unei estimari preliminare publicate miercuri de Eurostat. Comparativ cu…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

