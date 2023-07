Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de handbal feminin sub 19 ani a Romaniei a pierdut, vineri, duelul cu Portugalia din Grupa B a Campionatului European U19. „Tricolorele” au cedat la șase goluri diferența, scor 30-36, astfel ca șansele unei calificari in grupele principale au scazut considerabil. Naționala feminina U19 era…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de formatia Portugaliei cu scorul de 36-30 (17-15), vineri, in Pitesti Arena, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de handbal feminin Under-19 - W19 EHF EURO 2023, care are loc la Pitesti si Mioveni.Dupa o victorie concludenta in fata Islandei (41-33),…

- Au mai ramas doar cateva zile pana la startul Europeanului de tineret, gazduit de Romania, la Pitești și Mioveni, iar pregatirile loturilor celor 16 echipe participante au intrat pe ultima suta de metri. Naționala Romaniei va avea trei meciuri de pregatire, in cadrul Trofeului Carpați Niro U19, pe 30…

- UEFA a anunțat arbitrul care va conduce de la centru partida dintre Kosovo și Romania, din preliminariile Campionatului European din 2024, din Germania. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1 Olandezul Danny Makkelie…

- Selecționerul naționalei din Kosovo, Alain Giresse (70 de ani), a anunțat lotul pe care l-a convocat pentru meciurile cu Romania și Belarus din aceasta luna, din preliminariile Campionatului European din Germania, din 2024. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la ora 21:45. meciul va fi liveTEXT…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei va juca la Campionatul European dupa 28 de ani de la ultima participare. Tricolorii, antrenati de Xavi Pascual au incheiat grupa preliminara patru cu o infrangere in fata Ucrainei, scor 26-31 (13-12). Meciul s-a desfasurat in Germania, iar cei mai buni marcatori…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat fara emotii la Campionatul Mondial din 2023, dupa ce a invins echipa Portugaliei cu scorul de 28-24 (13-8), miercuri seara, la Paredes, in mansa secunda a barajului.Romania, singura echipa care a participat la toate editiile Campionatului Mondial,…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei s-a impus fara emoții, scor 35-20, cu Portugalia, in meciul tur al „dublei” din barajul de calificare la Campionatul Mondial. Meciul s-a jucat la Pitești și a inceput echilibrat. „Tricolorele” au reușit sa se desprinda la jumatatea primei parți și au avut un avantaj…