- Leul a scazut azi, 21 septembrie, atat in raport cu euro, cat si cu dolarul american, dupa cum arata cursul BNR. Dolarul american a ajuns la 4,9764 de la 4,9303, valoare inregistrata marti, ceea ce inseamna o crestere de 0,0461. Astfel, dolarul a atins miercuri un nou maxim al ultimelor doua decenii,…

- Cursul valutar BNR valabil pentru mercuri, 21 septembrie 2022, va fi anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla in timp util cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați…

- Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9351 lei, in scadere cu 0,02 bani fata de cotatia precedenta, de 4,9353 lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cursul valutar BNR valabil pentru miercuri, 27 iulie 2022, va fi anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla in timp util cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei…

- Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9324 lei, in scadere cu 0,67 bani (-0,14%) fata de cotatia precedenta, de 4,9391 lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rau cu euro, dar și mai rau cu francul! Francul elvețian a atins un nou maxim istoric, la 5,0307 lei, conform cursului de schimb anunțat de BNR, in timp ce dolarul a coborat ușor de la maximul inregistrat marți. Dolarul american este cotat miercuri la 4,9222, de la 4,9381 lei marți. Precedentul maxim…

- Decizia BNR de a majora dobanda de politica monetara de la 3,75 la 4,75%, masura care nu a fost anticipata de o mare parte a analiștilor, a marcat puternic piața monetara din Romania, deși nivelul este cel mai scazut din regiune. In Ungaria, rata de referința a fost majorata recent la 7,75%, dupa ce…

- Francul a atins vineri un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9986 lei/franc, mai mare cu 1,14 bani (+0,22%) fata de joi, cand un franc a fost cotat la 4,9872 de lei.