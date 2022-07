Stiri pe aceeasi tema

- Moneda euro a coborat miercuri, pentru scurt timp, sub pragul simbolic de un dolar, o situatie fara precedent dupa luna decembrie 2002, afectata de politica Fed de majorare agresiva a dobanzilor si ingrijorarile cu privire la riscul de recesiune in zona euro, transmite Reuters.

- Rusia va reprezenta, probabil, o amenintare si mai mare la adresa securitații europene dupa razboiul in Ucraina decat a fost inainte, iar armata britanica trebuie sa fie pregatita pentru asta, a declarat marti seful Statului Major General al armatei Marii Britanii, Patrick Sanders, citat de Reuters…

- Bitcoin a scazut, sambata, cu 6,53%, pana la 19.106,37 dolari la ora 0734 GMT, și a pierdut 1.334,33 dolari fața de inchiderea precedenta, potrivit Reuters. La inceputul zilei de sambata, bitcoin s-a prabușit pana la 19.047,61 dolari, cel mai scazut punct din decembrie 2020, scrie mediafax.ro. Fondurile…

- Bitcoin, cea mai cunoscuta moneda virtuala, a scazut joi la cel mai mic nivel din ultimele 16 luni, iar prabușirea TerraUSD, in teorie o „moneda stabila”, a evidentiat presiunea de pe pietele de criptomonede.

- Ucraina a anunțat ca a respins forțele Moscovei intr-un contraatac care ar putea semnala o schimbare in ritmul razboiului. Statul major al forțelor armate ucrainene a declarat ca a recucerit Pytomnyk, un sat situat pe autostrada principala, la nord de Harkov, la jumatatea drumului spre granița cu Rusia. …