Euro digital – un răspuns firesc la provocările actuale De-a lungul istoriei, inovațiile în domeniul banilor au modificat, de multe ori în mod radical, structura și modul în care funcționeaza sistemul financiar. De fiecare data, astfel de inovații au dat naștere unor aprinse dezbateri cu privire la riscurile pe care le prezinta și la recompensele pe care le aduc, precum și la rolul bancilor centrale în consolidarea încrederii în moneda. Sa luam, cu titlu de exemplu, cazul bancnotelor de hârtie - deoarece erau ușor de transportat, au facut comerțul mai simplu. Dar succesul lor nu a venit ușor. Încercarile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 29 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au desfașurat activitați de informare in municipiul Buzau, cu privire la atitutidea corecta, legala, pe care buzoienii trebuie sa o adopte atunci cand vine vorba de interactiunea cu animalel, fie ca este vorba…

- Banca Transilvania, cea mai mare din țara dupa active, avertizeaza ca, intr-o țara puternic dependenta de numerar, restrangerea accesului populației la serviciile bancare poate avea afecte adverse neprevazute atat in plan social, cat și in plan economic, și așteapta sa vada forma finala publicata in…

- ONU estimeaza ca intre 800 miliarde și 2 trilioane de dolari sunt „spalați” in fiecare an prin sistemele financiare globale, respectiv intre 2 și 5% din PIB-ul global. Federația Bancara Europeana (EBF), din care face parte și Asociația Romana a Bancilor, și SAS, lider in analytics, vor organiza la inceputul…

- Emisiile de carbon ale Chinei au crescut foarte mult in ultimii ani, depașind cantitațile totale de emisii ale altor mari poluatori ai lumii. Experții considera ca fara ca autoritațile de la Beijing sa adopte masuri rapide și ambițioase de reducere ale emisiilor, lumea nu poate caștiga lupta impotriva…

- B1 TV va difuza duminica, de la ora 16:00, documentarul ”Afaceri de miliarde care ne-au schimbat viața”, acesta fiind primul episod dintr-o mini-serie produsa de BBC. Saptamana aceasta, echipa BBC investigheaza sistemul sanitar și domeniul pharma, dar și modul in care acțiunile acestora ne-au influențat…

- Decizia NATO de a expulza opt diplomati rusi de la misiunea Rusiei la sediul Aliantei Nord-Atlantice din Bruxelles pentru presupuse activitati de spionaj submineaza orice sansa de normalizare a relatiilor cu Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, a declarat joi Kremlinul, citat de EFE. "Aceste…

- Gata? Te-ai hotarat sa iti cumperi o locuinta la bloc sau la casa? Felicitari! Este un pas mare in viata fiecarei persoane care isi doreste independenta financiara si un loc al sau. Probabil ca dupa ce ai aruncat o scurta privire pe piata imobiliara ai vazut ca lucrurile bune si frumoase vin la pachet…

- Mauricio Pochettino, antrenorul lui Paris Saint-Germain, a vorbit la conferința de presa dinaintea partidei de vineri contra lui Brest, despre posibilitatea ca Lionel Messi sa debuteze la echipa pariziana. Întrebat daca Messi va fi inclus în lotul pentru aceasta partida si cum i…