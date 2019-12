Euro continuă să crească pe final de an și împinge leul la un…

Euro continua sa creasca pe final de an și impinge leul la un pas de minimul istoric din luna noiembrie Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7799 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa in Ajunul Craciunului.

În 21 noiembrie, euro a atins 4.7808 lei, acesta fiind cel mai mare nivel anunţat vreodată de BNR.

În ultimele 24 de ore, euro a depăşit nivelul de 4.78 lei pe piaţa interbancară.

Marţi, euro a urcat la 4.7794 lei. Preţul gramului de aur a crescut de la 206.9494…