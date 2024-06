Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul naționalei de fotbal a Ungariei, Dominik Szoboszlai, a criticat personalul medical pentru reacția lenta la accidentul suferit de colgul sau Barnabas Varga, dupa o busculada in careu, in timpul victoriei de duminica cu 1-0 in fața Scoției, la Stuttgart, in cadrul Euro 2024, potrivit mediafax.

- Medicii au intervenit de urgența, duminica seara, și au format un paravan pentru a-l proteja pe fotbalistul maghiar ranit in timpul meciului dintre Ungaria și Scoția, sportivul fiind scos de pe teren cu targa.

- Angus Gunn (28 de ani), portarul Scoției, a oferit prima reacție dupa intrarea care l-a trimis la pamant in minutul 68 pe Barnabas Varga (29 de ani), atacantul Ungariei. Acesta a ramas inconștient pe gazon și a avut nevoie de intervenția medicilor. Colegii sai au izbucnit in lacrimi și s-au rugat pentru…

