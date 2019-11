Euro atinge un nou maxim istoric la BNR. Cu cât se tranzacționează la băncile comerciale Euro atinge un nou maxim istoric la BNR. Cu cat se tranzacționeaza la bancile comerciale Leul a continuat sa se deprecieze marți, iar cursul anunțat de BNR a ajuns la 4,7759 lei pentru un euro. Banca Naţională a României a anunţat, marţi, un curs de referinţă de 4,7759 lei/euro, în creştere cu 0,06% faţă de valoarea atinsă luni, acesta fiind un nou nivel record. Luni, euro a urcat la 4.7729 lei. Pe piaţa interbancară, euro a avut un vârf de 4,7823 lei în ultimele 24 de ore, dar a ajuns şi la 4,85 lei, după… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Euro atinge un nou maxim istoric in Romania. Cursul anunțat de BNR Leul a continuat sa se deprecieze marți, iar cursul anunțat de BNR a ajuns la 4,7759 lei pentru un euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7759 lei/euro, in crestere cu 0,06% fata de valoarea atinsa…

- Leul s-a depreciat luni cu 0,62 bani (0,13%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,7729 lei/euro. BNR a cotat vineri euro la 4,7667 de lei. Leul a mai atins o cotatie minima record joi, 14 noiembrie, cand cursul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7626 lei/euro, in crestere cu 0,18% fata de valoarea atinsa marti. Acesta este cel mai ridicat nivel din 21 mai pana in prezent. Totodata, lira sterlina a ajuns la cea mai mare valoare din 7 mai pana in prezent. Marti, euro…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7626 lei/euro, in crestere cu 0,18% fata de valoarea atinsa marti. Acesta este cel mai ridicat nivel din 21 mai pana in prezent. Totodata, lira sterlina a ajuns la cea mai mare valoare din 7 mai pana…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7626 lei/euro, in crestere cu 0,18% fata de valoarea atinsa marti. Acesta este cel mai ridicat nivel din 21 mai pana in prezent. Totodata, lira sterlina a ajuns la cea mai mare valoare din 7 mai pana in prezent.Marti,…

- Euro crește la cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni. Dolarul atinge cea mai mare valoare din decembrie 2016 Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7511 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa vineri. Vineri, euro a urcat la 4.7505 lei. …

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7354 lei/euro, in crestere usoara fata de valoarea atinsa marti. Lira sterlina a urcat la cel mai mare nivel din iunie pana in prezent.Marti, euro a urcat la 4.7352 lei, conform News.ro. Miercuri, euro a…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,7273 lei/euro, 4,3195 lei/dolar, 5,1800 lei/lira sterlina, 4,3644 lei/franc elvetian. Dolarul creste si atinge cea mai ridicata valoare din ultimii doi ani si opt luni, in fata leului, iar aurul ajunge la un nou maxim istoric. Euro…