Euro, aproape de nivelul record. Aurul, la cel mai mare nivel din ultimele 3 luni In ultimele 24 de ore, euro a depasit nivelul de 4.78 lei pe piata interbancara, apropiindu-se de valoarea record din 21 noiembrie, cand euro a atins 4.7808 lei, cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR. Daca marti euro era la 4.7794 lei, astazi a urcat la 4.7799 lei. De asemenea, pretul gramului de aur a crescut de la 206.9494 lei la 208.4202 lei, cel mai mare nivel inregistrat din 10 octombrie, cand a fost 208.8708 lei. In schimb, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4.3168 lei la 4.2900 lei. Cursul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

