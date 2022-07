Stiri pe aceeasi tema

- Luni, euro s-a prabușit spre paritate fața de dolar, in condițiile in care cea mai mare conducta care transporta gaze rusești catre Germania a intrat in mentenanța anuala, urmand ca fluxurile sa fie oprite timp de 10 zile, transmite Reuters.

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat astazi, ca, in anumite circumstante, sanctiunile impotriva Moscovei ar putea fi considerate un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, informeaza Reuters. „As vrea sa subliniez inca o data ca, in anumite circumstante, astfel de masuri…

- Marea Britanie a anuntat joi ca i-a sanctionat pe comisarul rus pentru drepturile copilului Maria Lvova-Belova si pe seful Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill, intr-un nou val de sanctiuni impotriva Rusiei din cauza crizei ucrainene, relateaza Reuters, citat de TVR. Foreign Office-ul a declarat…

- Forțele nucleare ale Rusiei desfașoara manevre militare intense in provincia Ivanovo, situata la nord-est de Moscova. In cadrul acestor exerciții sunt implicate și lansatoare de rachete nucleare intercontinentale balistice, relateaza agenția rusa Interfax, citata de Reuters.

- Rusia a amenintat joi ca va expulza corespondenti de presa americani daca platforma video YouTube va bloca din nou briefingurile de presa ale purtatoarei de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, relateaza agentiile Reuters si EFE, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Putin arunca Holodomorul stalinist pe Washington. Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev a acuzat miercuri SUA ca duce un „razboi indirect" impotriva Rusiei, dupa ce Camera Reprezentantilor americana a aprobat un pachet de asistenta pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari, relateaza…

- Directorul biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a declarat marti ca cel putin 3.000 de persoane au murit in Ucraina de la inceputul invaziei ruse din luna februarie pentru ca nu au avut acces la tratamente impotriva unor boli cronice, informeaza Reuters.

- Rusii ucid metodic civili in Ucraina. Organizatia Amnesty International a anuntat vineri ca strange dovezi conform carora trupele ruse au comis crime de razboi in Ucraina, atunci cand au ocupat o zona din apropierea capitalei Kiev in februarie si martie, transmite Reuters. De asemenea, civilii au suferit…