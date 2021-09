Euro a trecut vineri de 4,94 lei, într-o tendință de depreciere controlată dar persistentă Media tranzacțiilor pe perechea euro/leu calculata de BNR și publicata zilnic în jurul orei 13 a fost vineri de 4,94 lei pentru un euro, un record pentru piața valutara de la noi. Tendința de depreciere controlata ar putea continua, majoritatea analiștilor economici estimând ca euro va oscila în acest an în jurul cotației de 4,9-4,95 lei. Reamintim ca BNR practica un regim de flotare controlata a leului, lasând moneda naționala sa acționeze dupa legile economiei dar controlând atent volatilitatea acesteia. Cu deficite foarte mari (importuri mult mai mari decât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa atingerea in 14 iulie a unui record de 4,9283 lei, moneda unica a intrat pe o panta descendenta iar cursul a scazut in 13 august la 4,9118 lei. Tendința s-a inversat saptamana trecuta iar euro a crescut rapid, piața locala fiind influențata atat de factorii externi, unde cererea de dolari s-a majorat…

- Circulația rutiera a fost reluata pe ambele sensuri, pe DN74 Dealu Mare. Reamintim ca in jurul orei 16.00 IPJ Alba anunța ca DN74 era blocat pe Dealul Mare, la km 48, dupa ce un copac cazuse pe carosabil. Inițial traficul fusese reluat pe un sens. In jurul orei 19.20, Poliția Alba a anunțat ca traficul…

- In Banat, pe aproape intreg parcursul primei saptamani a intervalului de prognoza, media temperaturilor maxime se va situa intre 26 si 29 de grade, cu cele mai scazute valori in jurul datei de 21 iulie, iar a celor minime va fi in scadere de la 20 de grade in prima noapte, spre 14 grade in dimineata…

- Regimul termic prognozat in Romania in urmatoarele doua saptamani (5 – 18 iulie) va fi unul oscilant, cu zile caniculare ce vor alterna cu perioade de instabilitate atmosferica, in care se vor semnala averse si descarcari electrice, reiese din estimarile publicate de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Saptamana trecuta, leul a avut o evoluție descendenta fața de euro și dolar. Tendința s-a amplificat dupa ultima intalnire de politica monetara a Rezervei Federale americane. Miercuri, la finalul intalnirii Fed, s-a anunțat, in condițiile imbunatatirii starii de sanatate din Statele Unite, menținerea…

- O femeie supranumita ''lebada umana'' a marturisit ca se simte emotionata in timpul pregatirilor pentru o circumnavigatie realizata in premiera mondiala cu un paramotor electric in jurul Marii Britanii, cu scopul de a creste nivelul de constientizare cu privire la schimbarile climatice,…