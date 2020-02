Euro a trecut de pragul psihologic de 4,8 lei. Care sunt consecințele Un euro a trecut, vineri, de 4,8 lei. Banca Nationala a anuntat in urma cu cateva momente ca, pentru prima data in istoria cotatiilor leu-euro, acest prag pshihologic a fost atins. Deprecierea de circa doi bani fata de ieri nu este una de mare amploare, dar este una de impact si are efecte mult mai ample la casele de schimb valutar, unde un euro se vinde si cu 4,87 lei. BNR a facut acest anunț vineri, la ora 13.00. Este vorba despre o cotație de 4,8026 de lei pentru un euro. Influența este la casele de schimb, pentru ca acolo au existat tranzacții și cu 4,87. Fluctuația cursului valutar indica… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De ce se depreciaza leul. Analistii estimeaza ca moneda europeana va continua sa creasca pana la finalul anului Euro a trecut vineri de 4,8 lei, un prag psihologic record, iar analiștii spun ca de vina ar fi situația externa, dar și dezechilibrele din Romania, combinate cu o perioada de instabilitate…

- Deprecierea usoara a leului este corelata cu deprecierile din regiune, in conditiile in care zlotul si forintul s-au depreciat in urma unor miscari de fluxuri internationale, considera ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. "Deprecierea usoara a leului astazi (joi, n.r.) este corelata…

- BNR va emite noul curs valutar joi, 23 ianuarie 2020, in jurul orei 13. Valorile principalelor valute internaționale vor fi actualizate și afișate atat pe site-ul oficial al Bancii, cat și mai jos. Curs valutar BNR joi, 23 ianuarie 2020 Banca Naționala a Romaniei (BNR) va actualiza valorile monedelor…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) emite un nou curs valutar, luni, 30 decembrie 2019, la ora 13:00. Cotațiile valutelor internaționale vor reprezenta referința pentru toate tranzacțiile bancare efectuate in ziua urmatoare. Curs valutar BNR: Euro 1 euro = 4,7785 lei In luna octombrie, cursul valutar mediu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7794 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti.Deprecierea monedei nationale a avut loc in contextul in care agentia de evaluare Standard & Poor's Global Ratings a anuntat ca a revizuit perspectiva…

- BNR va emite noul curs valutar marți, 10 decembrie, in jurul orei 13. Valorile principalelor valute internaționale vor fi actualizate și afișate atat pe site-ul oficial al Bancii, cat și mai jos. Curs valutar BNR, marți, 10 decembrie Banca Naționala a Romaniei (BNR) va actualiza valorile monedelor lumii…

- Cursul valutar va continua sa creasca, lent, leul urmand sa se deprecieze in raport cu euro. Deprecierea apare din cauza nivelurilor ridicate ale deficitelor bugetar si de cont curent. Cursul ar putea ajunge la 5 lei/euro la jumatatea anului viitor. Anuntul a fost facut, in cadrul emisiunii de business…

- "Avem o rezerva de marime adecvata. Daca va fi nevoie vom interveni pe piata si o vom utiliza", a spus Florin Citu intr-un interviu acordat Bloomberg la Bruxelles, fara a preciza insa care este suma de bani disponibila, citat de Agerpres.Florin Citu a spus ca Guvernul de la Bucuresti intentioneaza…