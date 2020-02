Cursul de schimb al monedei nationale a atins, vineri, cel mai ridicat nivel din istorie in raport cu moneda euro, fiind cotat de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,8026 lei/euro. Joi, euro a atins un alt maxim istoric, de 4,7834 lei. Miercuri, euro a fost cotat la 4,7789 lei, in scadere usoara fata […] Articolul Euro a trecut de 4,8 lei pentru prima data in istorie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .