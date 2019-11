Stiri pe aceeasi tema

- Euro a scazut vineri, dupa patru niveluri record consecutive. Cusul BNR Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7729 lei/euro, in scadere cu 0,17% fata de valoarea atinsa joi. Această scădere vine după ce euro a atins, de patru ori consecutiv, niveluri…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7615 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa joi. Pretul aurului a atins cel mai mic nivel din ultimele 3 luni. Joi, euro a scazut la 4.7597 lei. Vineri, euro a urcat la 4.7615 lei. Pretul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7592 lei/euro, in crestere cu 0,08%, fata de valoarea atinsa vineri, cel mai mare nivel din luna mai pana in prezent. Totodata, si lira sterlina a urcat la cea mai mare valoare din luna mai pana in prezent. Vineri,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7550 lei/euro, in crestere cu 0,03%, fata de valoarea atinsa miercuri. Lira sterlina a continuat sa creasca si a atins cel mai ridicat nivel din luna mai pana in prezent, in contextul in care Marea Britanie si UE ar fi ajuns…

- CURS BNR 9 octombrie 2019. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7502 lei/euro, in crestere cu 0,05% fata de valoarea atinsa marti. Marti, euro a urcat la 4.7479 lei. Miercuri, euro a crescut la 4.7502 lei. Lira sterlina a scazut de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7472 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa vineri. Vineri, euro a stagnat la 4,7483 lei. Luni, euro a scazut la 4,7472 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare…

- Euro creste spre 4,75 lei, la cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni si jumatate Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7415 lei/euro, in crestere cu 0,13% fata de valoarea atinsa miercuri. Miercuri, euro a crescut la 4.7354 lei. Joi, euro a urcat…