Euro a coborat sub 1,06 dolari pe unitate pentru prima data din 2017, fiind tranzactionat ulterior in declin cu aproape 0,9%, la 1,054 dolari pe unitate. Dolarul a crescut in ultimele saptamani din cauza atractivitatii sale ca instrument de refugiu, deoarece comerciantii se tem de o incetinire a cresterii sau chiar de o recesiune. ”Euro se indreapta in mod clar catre paritate. Motivele acestei slabiciuni sunt perspectivele economice slabe pentru zona euro si diferentele uriase in reactiile de politica monetara din SUA si zona euro”, a declarat pentru CNBC Carsten Brzeski, economist sef la ING…