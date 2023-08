Euro a revenit la 4,95 lei Saptamana trecuta, moneda naționala a revenit pe depreciere efect al politicilor partidului prezidențial PSDNL, care risca sa destabilizeze echilibrul economic și fiscal din țara. Aprecierea cursului euro a fost lenta la inceputul saptamanii, dar s-a amplificat joi cand a urcat la 4,9382 lei. Vineri, piața s-a deschis la 4,936 lei iar creșterea cererii de valuta a ridicat cotația pana la 4,957 lei. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marele campion la natatie David Popovici a revenit, duminica, in tara, si a declarat ca abia asteapta sa revina in bazinul de inot pentru a reveni din nou pe prima treapta a podiumului. „A fost un an dificil, haotic, bizar, de la record mondial, la bacalaureat, la Fukuoka. Tine doar de mine cum reactionez,…

- La aproximativ 30 de km de Targu Mureș, la finalul unui drum anevoios pe care cu greu circula azi pana și caruțele trase de cai, se situeaza satul Magheruș. Aparținand comunei Nadeș, Magheruș este un sat fara semnal telefonic, fara poșta, fara spital. Istoria sa glorioasa, alaturi de obiceiurile și…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD B2, sambata, 16 iulie, ora 09.35, in municipiul Targu Mureș pentru asigurarea de masuri specifice prevenirii incendiilor, in urma producerii unui accident rutier pe strada Gheorghe Marinescu, a anunțat…

- Jumatatea acestei saptamani a readus cursul euro sub pragul de 4,96 lei, dar, ca in alte ședințe din ultima vreme, in piața au aparut ordine de vanzare de valuta inainte de stabilirea cursului euro. Inainte de deschiderea pieței valutare cotația euro se situa la 4,954 lei. Tranzacțiile locale se realizau…

- Dupa trei saptamani de greva, profesorii au suspendat protestul, ca sa mearga la cursuri trei zile, cat a mai ramas din anul scolar. Au obtinut 25% in plus la salariu, prima anuala si salariu de 4.000 de lei pentru un debutant. Greva lasa in urma elevi iesiti din ritm, examene care incep cu emotii si…

- Poetul, scriitorul și caricaturistul de talie naționala Traian Furnea s-a nascut la Cluj-Napoca, in 14 aprilie 1954, dar in copilarie și adolescența a trait la Luduș, oraș pe care l-a iubit și l-a evocat cu sensibilitate și nostalgie in creațiile sale literare sau grafice. Primele semne ale harului…

- Liderii sindicali din educatie au revenit, astazi, la Palatul Victoria, pentru noi negocieri cu reprezentantii executivului, dupa ce liderii coalitiei de guvernare au avut de dimineata o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis. In cadrul discutiilor, seful statului a accentuat importanta mentinerii…

- Amenajarea terenului din jurul construcției inainteaza. S-au plantat peste 400 de mesteceni, brazi si tei care vor infrumuseța viitoarea zona de relaxare. De asemenea, vor crea o perdea fonica ce adauga la liniștea zonei. Spitalul Oncologic Tirgu Mureș va oferi servicii integrate de medicina preventiva…