Stiri pe aceeasi tema

- Colecționarii de monede ar plati sume uriașe pentru a putea avea aceste obiecte vechi și cu o valoare uriașa in colecția lor, insa exista o moneda care se vinde cu prețul unui apartament de lux din București. Iata cum arata aceasta.

- Dolarul american a ajuns aproape la acelasi nivel cu moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru marti un curs de 19 lei si 26 de bani pentru un dolar si de 19 lei si 24 de bani pentru un euro.

- Banca Naționala a Romaniei a publicat cursul valutar al zilei, ca de fiecare data. Astfel, potrivit cursului BNR, moneda nationala a crescut astazi, in raport cu euro, dar a pierdut teren in comparatie cu dolarul american.

- Dolarul american a crescut miercuri in raport cu euro, intr-o sesiune agitata, dar castigurile sale au fost limitate, deoarece comerciantii au ezitat sa faca miscari importante inaintea unei decizii cruciale de politica monetara a Bancii Centrale Europene de joi, transmite Reuters. Fii la…

- ​De peste 20 de ani, euro a fost o moneda mai puternica decat dolarul SUA. Asta pana zilele trecute, cand raportul a devenit de 1:1, iar miercuri euro a fost cotat la mai puțin de un dolar. De ce scade euro Europa sufera cel mai mult de pe urma razboiului din Ucraina, scrie Bloomberg, razboi care a…

- Moneda euro a ajuns marti la paritate cu dolarul american, pentru prima data in ultimii 20 de ani, afectata de riscul intreruperii livrarilor de gaze rusesti pentru economia europeana, transmite AFP.

- Luni, dolarul a urcat la un nou maxim al ultimilor 24 de ani in raport cu yenul, dupa ce rezultatele bune obținute de coaliția conservatoare aflata la guvernare in Japonia in urma alegerilor au indicat ca nu vor aparea schimbari in politica monetara relaxata, scrie Reuters. Fii la curent cu…

- Miercuri, 6 iulie, leul moldovenesc se depreciaza in raport cu dolarul american și crește fața de moneda euro, leul romanesc și rubla ruseasca. Hrivna ucraineana ramane neschimbata. Pentru maine, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 19.14 bani pentru un dolar, cu 1 ban mai mult decat marți.…