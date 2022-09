Stiri pe aceeasi tema

- Euro a scazut sub 99 de cenți pentru prima data in aproape doua decenii, in timp ce lira sterlina a fost in corzi luni, pe fondul opririi furnizarii de gaze de catre Rusia pe conducta sa principala catre Europa, scrie Reuters.

- Gazprom continua sambata sa spuna ca nu poate reporni furnizarea gazului catre Europa prin Nord Stream 1 din cauza scurgerilor de ulei la motorul unei turbine, in contextul in care Siemens Energy spune ca exista suficiente turbine pentru ca Nord Stream sa funcționeze. Pe de alta parte, Gazprom susține…

- Compania rusa de gaze a anunțat vineri ca aprovizionarea cu gaze naturale prin conducta Nord Stream 1 va ramane oprita. Pretinde ca a constatat o scurgere de ulei la turbina principala de la stația de compresoare de langa Sankt Petersburg, conform biziday.ro Rușii nu au precizat cand ar putea fi remediata…

- Gazprom a anunțat marți ca pomparea de gaze naturale prin conducta Nord Stream va fi oprita complet timp de mai multe zile, incepand de miercuri, relateaza TASS . Rușii vor opri livrarile de gaz prin gazoductul ce alimenteaza Germania de miercuri incepand cu ora 04:00, ora Moscovei, pana pe 3 septembrie,…

- Moneda unica europeana a coborat, luni, la cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani, pana la paritatea cu dolarul american. Cursul de schimb dintre euro și dolarul american este aproape identic, dupa ce moneda unica europeana a ajuns la valoarea de 1,004 dolari americani, luni dupa-amiaza, in scadere…

- Ambasadorul Rusiei in Uniunea Europeana, Vladimir Cijkov, a amenintat ca va opri complet Nord Stream 1, motivand sistarea prin intarzierile la reparația turbinelor. Totodata, acesta a acuzat compania germana Siemens de situația provocata dupa ce a parasit piața rusa. „Ambasadorul a explicat ca performanta…

- Compania rusa Gazprom a anuntat miercuri reducerea cu inca o treime a livrarilor de gaz spre Europa prin gazoductul Nord Stream, motivand ca a fost nevoita sa opreasca un echipament al firmei germane Siemens, a doua zi dupa o prima reducere drastica, ceea ce l-a facut pe un ministru german sa afirme…