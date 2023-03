Deși mașinile nu sunt chiar cel mai mare poluator din UE, Comisia Europeana are planuri marețe și vrea ZERO emisii de noxe. Producatorii auto, in schimb, susțin ca planurile sunt nerealiste și vor duce la o criza in industria europeana de profil. Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Romania, Ungaria si Slovacia au discutat luni schimbarile propuse la normele de poluare pentru autovehicule, cunoscute sub denumirea Euro 7, pe fondul unei dispute cu privire la strategia blocului comunitar de tranzitie la vehiculele electrice, transmite Reuters.Normele propuse…