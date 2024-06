EURO 24 | BBC cere scuze telespectatorilor şi acuză UEFA pentru reluările de la accidentarea lui Varga Postul britanic TV BBC a cerut scuze pentru reluarile fazei in care maghiarul Barnabas Varga s-a ciocnit violent de portarul scotian Angus Gunn și a ramas inconștient pe gazon la meciul de duminica, 23 iunie, dintre Ungaria si Scotia, din grupele Euro 2024, a relatat news.ro.BBC transmite meciurile de la Euro 2024 impreuna cu ITV și folosește feed-ul video primit de la UEFA, de aceea are un control limitat asupra alegerii imaginilor care sunt difuzate pe post. Dupa ce a cerut scuze, prezentatoarea BBC Gabby Logan a acuzat UEFA ca nu si-a respectat propriul protocol privind difuzarea unor imagini… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

