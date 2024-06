Stiri pe aceeasi tema

- In ultima etapa din grupa C de la Campionatul European din Germania nu s a marcat niciun gol, meciurile fiind: Anglia ndash; Slovenia 0 0 si Danemarca ndash; Serbia 0 0.Pe primele doua locuri, care asigura calificarea directa in optimi, s au clasat Anglia si Danemarca, iar pe locul trei s a situat Slovenia,…

- Selectionata Spaniei a castigat Grupa B a Campionatului European din Germania cu maximum de puncte, dupa ce a invins echipa Albaniei cu scorul de 1-0 (1-0), loc luni seara, la Dusseldorf. Golul ibericilor a fost marcat de Ferran Torres, dupa un assist al lui Olmo (’13). In celalalt meci al grupei a…

- Spania și Italia se intalnesc joi la Euro 2024 in al optulea lor meci in istoria competiției. Slovenia infrunta vecina Serbia, la Munchen, iar Danemarca incearca sa opreasca elanul Angliei, la Frankfurt, in a doua runda a meciurilor din Grupa C, potrivit mediafax.

- Slovenia - Serbia, meci contand pentru etapa a 2-a din Grupa C a Campionatului European din 2024, va avea loc joi, pe 20 iunie, de la ora 16:00, și va fi transmis liveTEXT de GSP.ro și in direct la televizor de catre PRO TV. Confruntarea are loc inaintea duelului dintre celelalte echipe din grupa, Danemarca…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele de fotbal ale Sloveniei si Serbiei, care va avea loc joi, de la ora 16:00, la Munchen, in Grupa C a Campionatului European - EURO 2024, gazduit de Germania, anunta site-ul UEFA.

- La centrul terenului la meciul dintre Slovenia și Serbia de la Euro 2024 a fost desemnat arbitrul roman Istvan Kovacs. Partida va avea loc joi, de la ora 16:00, la Munchen, in grupa C, din care mai fac parte Anglia și Danemarca.Arbitrii asistenți au fost desemnați Vasile Marinescu și Ovidiu Artene.…

- Turneul final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2024 a inceput, faza grupelor fiind in desfașurare pana pe 26 iunie. Romania e in grupa cu Belgia, Ucraina și Slovacia, primul meci al naționalei avand loc astazi, 17 iunie, de la ora 16:00, cu reprezentanta Ucrainei. Partida de astazi va fi transmisa…

- Programul partidelor de duminica, din cadrul Campionatului European din Germania (14 iunie – 14 iulie): Grupa D: Polonia – Olanda | Hamburg, ora 16.00, PRO TV. Grupa C: Slovenia – Danemarca | Stuttgart, ora 19.00, PRO Arena;Serbia – Anglia | Gelsenkirchen, ora 22.00, PRO TV. Citește și: EURO 2024 |…