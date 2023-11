Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Ungariei a incheiat la egalitate joi, in deplasare, scor 2-2, meciul cu Bulgaria si s-a calificat pentru turneul final al Euro 2024. Maghiarii au egalat la ultima faza a meciului, printr-un autogol.Bulgaria, ultima clasata in grupa G, a pus probleme Ungariei in meciul de la Sofia. Oaspetii…

- Penultima etapa a preliminariilor EURO 2024 debuteaza astazi cu cele 9 partide din grupele A, F, G și J. Primele incep la ora 19:00, live pe GSP.ro. Cel mai interesant este duelul Bulgaria - Ungaria, cel in urma caruia maghiarii pot obține calificarea matematica la turneul final. ...

- Romania a incheiat pe locul 5 ediția 2023 a Campionatului European de Karate Wado Kai, care s-a desfașurat pe 4 noiembrie la Strasbourg, Franța. Cei 34 de sportivi, insoțiți de 3 antrenori și 2 arbitri, au obținut un total de 28 de medalii, dintre care 6 de aur, 6 de argint și 16 de bronz.Franța…

- 12 state membre ale Uniunii Europene au solicitat Comisiei Europene sa creeze o uniune industriala pentru reactoarele nucleare modulare de mici dimensiuni (SMR) – analogi ai centralelor nucleare, care, datorita dimensiunilor lor mai mici, pot fi instalate in mai multe locuri, citand o scrisoare din…

- Naționala Romaniei de rugby a inregistrat un nou eșec la scor la Cupa Mondiala, dupa infrangerea in fața Irlandei, ”Stejarii” au pierdut și cu Africa de Sud la o diferența uriașa și fara sa marcheze vreun punct, aceasta fiind a treia cea mai dura infrangere la turneul final. Ce scrie presa internaționala…

- Productia industriala germana a scazut din nou in luna iulie, ceea ce a afectat si mai mult cea mai mare economie a Europei si a adus cu sine un val de pesimism asupra inceputului celui de-al treilea trimestru, scrie Bloomberg citat de Mediafax.Productia a scazut cu 0,8% fata de iunie, in special…

- Astazi se joaca 9 partide din preliminariile Campionatului European din Germania, din 2024. Toate meciurile vor fi live pe GSP.ro. Kazakhstan - Finlanda, live de la 17:00 Televizat pe Prima Sport 1 și Digi Sport 2 Click aici pentru statistici Clasamentul grupei H: Lituania - Muntenegru, live de la…

- Portarul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Horatiu Moldovan, a declarat intr-un interviu acordat FRF TV inaintea partidelor cu Israel si Kosovo, ca prima reprezentativa are o sansa foarte mare sa se califice la turneul final al Campionatului European din 2024.„Am incredere totala in mine si in…