EURO 2024: Ultimele două sferturi de finală se desfășoară azi Astazi, 6 iulie 2024, Campionatul European de Fotbal continua cu alte doua meciuri din sferturile de finala, promițand spectacol și multa tensiune pentru fanii fotbalului. Vom fi martorii a doua confruntari deosebit de interesante intre Anglia și Elveția, respectiv intre Olanda și Turcia. Ambele meciuri vor fi transmise in direct pe Pro TV. Anglia vs. […] The post EURO 2024: Ultimele doua sferturi de finala se desfașoara azi appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata se incheie sferturile de finala ale UEFA Euro 2024 cu doua meciuri provocatoare: Anglia infrunta Elveția, la Dusseldorf, iar Olanda intalnește Turcia, la Berlin, pentru locurile din cea de a doua semifinala a competiției.

- Olanda și Turcia se lupta pentru un loc in semifinalele Campionatului European din Germania. Meciul e sambata, 6 iulie, cu incepere la ora 22:00, la Berlin, pe „Olympiastadion”, acolo unde va fi și finala Euro 2024. Olanda - Turcia e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProTV;Caștigatoarea acestui duel…

- Campionatul European de fotbal 2024 continua, vineri, 5 iulie, cu primele doua meciuri din faza sferturilor de finala. Meciul-șoc al acestei faze a competiției, Spania – Germania, va avea loc la Stuttgart, de la ora 19.00. Urmeaza Portugalia – Franța, la Hamburg, de la ora 22.00. Meciurile sunt in direct…

- S a incheiat faza optimilor de finala de la Campionatul European de fotbal din Germania, iar selectionata Turciei este ultima care a obtinut caliifcarea in sferturi.In optimi, Nationale Semilunei a invins Austria, scor 2 1 Merih Demiral 1, 60 Gregoritsch 66 , iar in sferturi va intalni Olanda, cea care…

- Presa germana a publicat lista celor mai reprezentate țari la Campionatul European din Germania, conform datelor scurse din biroul de securitate al UEFA, scrie B1tv.ro, care citeaza en.ngomania.com . Romania ocupa locul 5 ca numar de fani prezenți la EURO 2024, conform datelor UEFA care au fost dezvaluite…

- Campionatul European de fotbal din Germania a ajuns, dupa grupe, in faza optimilor de finala, care incep sambata, 29 iunie 2024. In aceasta zi, sunt programate meciurile Elvetia ndash; Italia ora 19.00, in direct la Pro TV si Germania ndash; Danemarca ora 22.00, Pro TV . In continuare, in optimi se…

- Campionatul European de Fotbal din 2024 a ajuns in faza optimilor de finala, stabilind partidele care vor decide echipele calificate in sferturi. Romania a reușit o performanța remarcabila in grupa E și acum se pregatește pentru un duel crucial impotriva Olandei. 29 iunie Elveția vs. Italia, ora 19:00,…

- Pentru optimile de finala ale EURO 2024, mai multe echipe și-au asigurat deja calificarea. Dintre acestea, se numara Germania și Elveția din Grupa A, Spania și Italia din Grupa B, Anglia din Grupa C, precum și Olanda și Franța din Grupa D. Aceste echipe și-au asigurat locul prin performanțele remarcabile…