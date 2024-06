Astazi, 24 iunie 2024, la ora 22:00 (ora Romaniei), se joaca ultima etapa a Grupei B de la Euro 2024, cu doua meciuri decisive: Croația vs Italia și Albania vs Spania. Ambele partide sunt esențiale pentru determinarea echipelor care vor avansa in fazele eliminatorii ale turneului. Clasamentul inainte de ultimele meciuri: Spania – 6 puncte […] The post Euro 2024: Ultima etapa a Grupei B – Croația vs Italia și Albania vs Spania appeared first on Puterea.ro .