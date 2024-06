Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Georgiei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins surprinzator formatia Portugaliei, cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Arena AufSchalke din Gelsenkirchen, in Grupa F, un rezultat istoric pentru debutanta,…

- Selectionatele Cehiei si Turciei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc miercuri seara, pe Volksparkstadion din Hamburg, in Grupa F a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, potrivit Agerpres.

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Cehiei si Turciei, care are loc miercuri seara (22:00), pe Volksparkstadion din Hamburg, in Grupa F a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania:Cehia: 1. Jindrich Stanek - 3. Tomas Holes, 4. Robin Hranac, 18.

- Belgia, echipa care face parte din Grupa E, a trimis Ucraina acasa, dupa un 0-0. Amintim ca Romania s-a calificat de pe PRIMUL LOC in optimile EURO 2024, dupa un egal, 1-1, cu Slovacia. In urma remizei dintre Ucraina și Belgia, in etapa a treia a Campionatului European din Germania, Belgia s-a calificat…

- Selectionatele Georgiei si Cehiei au incheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul care a avut loc sambata, pe Volksparkstadion din Hamburg, in Grupa F a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Selectionatele Georgiei si Cehiei au incheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul care a avut loc sambata, pe Volksparkstadion din Hamburg, in Grupa F a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Selectionata Germaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, pe care il gazduieste, dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Stuttgart Arena, in Grupa A.

- Selectionata Olandei a invins nationala Poloniei cu scorul de 2-1 (1-1), duminica, pe Volksparkstadion din Hamburg, intr-un prim meci din Grupa D a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.