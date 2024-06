Stiri pe aceeasi tema

- Belgia – Romania e programat azi de la ora 22:00. Este al doilea meci al „tricolorilor” de la EURO 2024 # Dupa 3-0 cu Ucraina, naționala lui Edi Iordanescu și-a sporit șansele la calificarea in optimi # Belgia are 0 puncte, dupa infrangerea cu Slovacia (0-1) # Pe GSP.ro vei avea toate detalii de la…

- Belgia – Romania e programat azi de la ora 22:00. Este al doilea meci al „tricolorilor” de la EURO 2024 # Dupa 3-0 cu Ucraina, naționala lui Edi Iordanescu și-a sporit șansele la calificarea in optimi # Belgia are 0 puncte, dupa infrangerea cu Slovacia (0-1) # Pe GSP.ro vei avea toate detalii de la…

- Adrian Mutu (45 de ani), golgheterul echipei naționale cu 35 de goluri, la egalitate cu Gheorghe Hagi a prefațat Romania - Ucraina, primul meci al „tricolorilor” la Euro 2024. Fostul mare atacant este de parere ca Romania nu ar trebui sa rateze locul 2 din grupa E, acolo unde mai fac fac parte Belgia,…

- Grupa E a Campionatului European este cea care da cele mai multe emotii suporterilor tricolori, fiind cea in care elevii lui Edi Iordanescu vor evolua pentru sansa de a ajunge in optimi. Nationala infrunta Belgia, Slovacia si Ucraina.

- Ladislau Boloni a avut un mesaj in L’Equipe pentru Edi Iordanescu inainte de EURO 2024. Antrenorul roman le-a dezvaluit francezilor ce trebuie sa faca tricolorii pentru a obtine puncte la EURO. Romania are o misiune dificila la EURO 2024. Se lupta cu Ucraina, Belgia si Slovacia pentru unul din locurile…

- Ladislau Boloni, fostul selecționer și mare jucator al Romaniei, a vorbit in presa din Franța despre naționala „tricolora” inainte de EURO 2024. Fostul antrenor de la Metz crede ca echipa lui Edi Iordanescu nu trebuie sa rateze nicio șansa atunci cand ajunge in preajma careului advers pentru a spera…

- Edi Iordanescu, selecționerul care a calificat Romania la un nou turneu final dupa o pauza de opt ani, a anunțat cei 26 de „tricolori” pe care se va baza pentru partidele cu Ucraina, Belgia și Slovacia. Edi Iordanescu a așteptat pana in ultimul moment publicarea listei finale. Anunțul a venit la scurt…

- Razvan Raț (42 de ani), fostul internațional, a vorbit despre șansele naționalei Romaniei la Euro 2024. Fostul aparator este de parere ca selecționata lui Edi Iordanescu (45 de ani) are șanse minime de calificare in optimi, ținand cont de grupa din care face parte. Romania a fost repartizata in grupa…